"Боруссия" обсудит с "Челси" выкуп Ансельмино

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель заявил, что собирается обсудить с "Челси" выкуп защитника Аарона Ансельмино.

Будучи приобретенным у "Боки Хуниорс" в 2024 году, минувшим летом на клубном Чемпионате Мира Ансельмино дебютировал за "Челси".



Затем Ансельмино был отправлен в "Боруссию" на правах аренды без опции выкупа. Едва прибыв в Дортмунд, Аарон получил мышечную травму.



Ансельмино вернулся в строй в конце октября и с тех пор проявляет себя наилучшим образом. В минувший уикенд 20-летний аргентинец помог "Боруссии" одержать победу 1:2 над "Байером", сыграв все 90 минут и забив гол.



В Дортмунде очень довольны Ансельмино, и Кель готов уже сейчас начать переговоры с "Челси" о постоянном трансфере, благо два клуба находятся в прекрасных отношениях.



"В ближайшие дни я должен взять в руки телефон, чтобы позвонить им ("Челси"). Конечно, мы надеемся, что Аарон останется. У нас очень хорошие связи с "Челси", — цитирует Келя Evening Standard.