Осула согласился перейти в "Айнтрахт" в январе

Нападающий "Ньюкасла" Уильям Осула дал устное согласие на переход в немецкий "Айнтрахт" в зимнее трансферное окно.

"Айнтрахт" пытался заполучить Осулу еще на исходе летнего трансферного окна, но договориться с "Ньюкаслом" не успел.



На сей раз, утверждает Sky Sport Germany, "Айнтрахт" начал диалог с "Ньюкаслом" заранее, однако два клуба пока не достигли компромисса.



Зато "Айнтрахт" уже договорился с самим Осулой, которого представитель Бундеслиги хочет взять в аренду на вторую половину сезона за 3 миллиона евро (2.6 млн. фунтов) с опцией выкупа за 20 млн. евро (17.6 млн. фунтов).



В этом сезоне Премьер-Лиги Осула отметился единственным появлением в стартовом составе "Ньюкасла", еще девять раз выйдя на замену и забив один гол. Из-за дефицита игровых минут в "Ньюкасле" 22-летний датчанин согласился на предложение "Айнтрахта".