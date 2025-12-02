Висса не поедет на Кубок Африки

Сборная ДР Конго решила не привлекать нападающего "Ньюкасла" Йоана Висса к участию на Кубке Африки.

Висса до сих пор не дебютировал за "Ньюкасл" после своего перехода из "Брентфорда" за 55 миллионов фунтов в заключительный день летнего трансферного окна.



Сразу после смены клуба Висса отправился в свою сборную, где получил травму колена. Йоан едва поправил свое здоровье, на прошлой неделе проведя свою первую тренировку с первой командой "Ньюкасла".



Как сообщает The Athletic, на днях Висса уже сыграл в товарищеском матче 11 на 11 за закрытыми дверьми на базе "Ньюкасла", и в ближайшие две недели 29-летний нападающий должен впервые попасть в заявку "сорок".



Однако сборная ДР Конго неожиданно решила не включать Висса в заявку на Кубок Африки, который пройдет в Марокко с 21 декабря по 18 января. Это позволит Йоану сосредоточиться на улучшении своей формы.