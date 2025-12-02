Траффорд и Ортега хотят уйти из "Сити"
Голкиперы "Манчестер Сити" Джеймс Траффорд и Штефан Ортега хотят покинуть клуб в январе.
Минувшим летом "Сити" вернул Траффорда из "Бернли" за 27 миллионов фунтов. Джеймс заменил Эдерсона, позже ушедшего в "Фенербахче", в качестве первого номера "горожан".
Однако Траффорд был не слишком убедителен в начале сезона, заставив "Сити" потратить еще 26 млн. фунтов на приглашение Джанлуиджи Доннаруммы из ПСЖ в заключительный день летнего трансферного окна.
Доннарумма сразу же стал основным голкипером "Сити", тогда как Траффорд переместился на скамейку запасных, а Ортега, который изначально был дублером Джеймса, перестал попадать в заявку на матчи.
Как утверждает Daily Mail, и Траффорд, и Ортега недовольны своей ситуацией. Тот и другой помышляют о смене клуба в январе, однако в данный момент сложно представить, что "Сити" отпустит обоих.
Если Траффорд будет доступен для трансфера, то это должно заинтересовать "Ньюкасл", который пытался заполучить 23-летнего англичанина еще до возвращения того в родной "Сити".
