Семь вещей, что мы узнали в 13-м туре

"Челси" не уступил "Арсеналу", играя больше тайма в меньшинстве, "Манчестер Юнайтед" продолжил набирать очки за счет умелого использования стандартных положений, а "Ньюкасл" уничтожил "Эвертон" и впервые в сезоне одержал победу на выезде. Об этом и не только — в традиционных итогах тура в Премьер-Лиге.





"Челси" показал, что может оказать давление на "Арсенал" в этом сезоне



"Арсеналу" пришлось проявить все свои лучшие качества, чтобы добиться ничейного результата на "Стэмфорд Бридж", хоть "Челси" и играл вдесятером более тайма.



Хозяева, естественно, будут больше рады очку, учитывая красную карточку в первом тайме, в то время как "Арсенал", возможно, выглядел немного измотанным и уставшим. Но команда Энцо Марески была великолепна на протяжении всего матча, несмотря на удаление Мойсеса Кайседо.



По сравнению с некоторыми противостояниями "Челси" и "Арсенала" прошлых времен (когда более силовые варианты "синих" традиционно сокрушали хрупких "канониров"), лидеры Премьер-Лиги под руководством Артеты не проявили ни малейшей слабости — ни психологической, ни какой-либо другой в этом яростном и мощном дерби. Им вряд ли доведется испытать что-либо более сложное — "Челси" показал себя очень достойным противником, которого стоит опасаться и на дистанции в чемпионате.



Фоден — ключевой игрок в планах "Сити"



Хосеп Гвардиола в целом согласен с главным тренером сборной Англии Томасом Тухелем насчет того, что Фил Фоден наиболее эффективен в центре поля. "Я согласен с Томасом. Мне нравится, когда Фил играет под нападающим, ближе к штрафной площади. Игроки с таким чувством ворот должны быть рядом со штрафной. Но он может играть и на позиции вингера".



Фоден рассказал о своих двух голах в победном матче через неделю после поражения на "Сент-Джеймс Парк": "Я был расстроен после "Ньюкасла", потому что упустил там несколько моментов — это меня грызло. Я хотел исправить ситуацию, и я очень благодарен, что это получилось. Мне удалось забить два важных гола, которые помогли нам победить. Именно таким игроком я хочу быть. Решающим исход матчей и стремящимся быть тем, на кого смотрят люди, чтобы он изменил ситуацию к лучшему".



Карьера Фодена в "Манчестер Сити" развивается по кривой, которая, то уходит вниз, то снова стремится вверх, и сейчас, очевидно, что полузащитник "горожан" на подъеме. Это очень уместно вкупе с выходом на пик формы Жереми Доку, и именно эта пара вместе с Эрлингом Холандом может удержать "Сити" в чемпионской гонке, а также гарантировать место в топ-4 в этой сложный, переходной сезон для "горожан".



Форма Ле Фе намекает на более высокие достижения



Энцо Ле Фе часто впечатлял, играя преимущественно на левом фланге в составе "Сандерленда", но француз всегда мечтал переместиться на свою любимую позицию в центр. Именно на этой позиции Режис Ле Бри видел своего бывшего воспитанника из "Лорьяна", когда подписывал Ле Фе из "Ромы", но в начале сезона Энцо испытывал трудности в центре поля, выглядя легковесным.



В матче с "Борнмутом" Ле Бри выпустил 25-летнего игрока слева, и тот не разочаровал. Не его вина, что "Сандерленд" быстро стал проигрывать мощному, быстро контратакующему "Борнмуту". Но его блестящее исполнение пенальти вернуло команду в игру, и Ле Фе принял прямое участие в преамбуле к голу Бертрана Траоре, сравнявшего счет, а затем подал угловой, с которого случился победный гол Брайана Бробби.



Добавьте к этому множество острых, смелых, креативных передач, несколько важных подкатов и самоотверженную работу без мяча, и восторг Ле Бри можно понять. "Я всегда был уверен в Энцо", — сказал тренер "Сандерленда". "Думаю, Энцо может быть очень силен в центре поля в этой лиге, поэтому я очень доволен. Если играть с тремя креативными центральными полузащитниками вроде Энцо, Гранита Джаки и Ноа Садики, соперникам становится очень сложно контролировать эту часть поля".



У Томаса Франка портятся отношения с болельщиками



У Томаса Франка в "Тоттенхэме" проблемы: зрители, которые платят за билеты, в лучшем случае не уверены в том, что он сможет сделать "шпор" лучше, а многие уже разочаровались и начинают его освистывать.



"Тоттенхэм" — загадка, которую Франк пока не может разгадать, хотя то же самое можно сказать и об Анге Постекоглу, Антонио Конте, Нуну Эшпириту Санту и Маурисио Почеттино, в его последний сезон.



В субботу Франк обрушился с критикой на болельщиков, которые освистывали Гульельмо Викарио после того, как первый номер "шпор" пропустил гол от Харри Уилсона из "Фулхэма".



"Они не могут быть настоящими болельщиками "Тоттенхэма", — провокационно заявил он тем, кто платил высокие цены за всего три победы в чемпионате на своем поле в этом году. "Меня устраивает их освистывание после матча, без проблем", — попытался прояснить ситуацию Франк, но ущерб уже был нанесен. Домашний матч в эту субботу против "Брентфорда" будет иметь большое значение.



Кит Эндрюс сватает Игоря Тиаго в сборную Бразилии



У сборной Бразилии есть нападающие и вингеры вроде Винисиуса, Рафиньи, Эстевао, Родриго, Савиньо, Мартинелли, но у нее нет надежного 9-го номера. В этом году Карло Анчелотти попробовал Жоао Педро, Ришарлисона, Луиса Энрике из "Марселя", Кайо из "Крузейро", Витора Роке из "Палмейраса", Матеуса Кунью (один гол в 15 матчах за клуб и сборную в этом сезоне), Эндрика (11 минут за "Реал") и Игоря Жезуса из "Ноттингем Форест" (нет голов в чемпионате) в этой роли, но никто из них не записал на себя хотя бы один из 17 голов Бразилии в 2025 году.



Может ли "селесао" действительно начать Чемпионат Мира следующим летом с игроком "Брентфорда" в основе? Кит Эндрюс надеется на это после того, как Игорь Тиаго отличился дважды против "Бернли", доведя общее количество голов в своем активе за сезон до 11.



"Он самый результативный бразилец во всех основных дивизионах, так что это действительно впечатляет, не правда ли?" — сказал менеджер "пчел". "Играть за сборную Бразилии — его большая мечта".



Хау верит в талант Майли



У "Ньюкасла" было чем восхищаться, когда они, наконец-то, выиграли свой первый выездной матч в этом сезоне Премьер-Лиги: от взрывной скорости Энтони Эланги до движения и распределения мяча крайних защитников Льюиса Холла и Тино Ливраменто.



"Они были слишком сильны и мощны для нас", — сказал Дэвид Мойес. "Возможно, это была сильнейшая команда в Премьер-Лиге, за исключением "Арсенала". Также яркой игрой отметился Льюис Майли, который в 19 лет стал вторым самым молодым игроком "Ньюкасла", забившим гол и сделавшим результативную передачу в матче Премьер-Лиги.



В субботу юниор вышел на свой 60-й матч за клуб, включая появления на замену, что является значительным достижением, учитывая уровень полузащитников, имеющихся в распоряжении Эдди Хау. Главный тренер "Ньюкасла" уверен, что Майли сможет закрепиться в старте.



Хау сказал: "Льюис ни о чем не волнуется, он такой спокойный, совсем не похож на обычного подростка. Он всегда был атлетичен, но технически он прогрессирует. Перед ним стоит задача получать больше игрового времени с нашей полузащитой, но я ставлю на него".



Аморим рад "воровать" идеи для стандартов у других



Рубен Аморим не побоялся признать, что новообретенный навык "Манчестер Юнайтед" по розыгрышу стандартных положений вдохновлен другими командами, после того, как два гола в ворота "Кристал Пэлас" принесли "красным дьяволам" победу на "Селхерст Парк".



Умный удар Джошуа Зиркзее после штрафного Бруну Фернандеша и точный выстрел Мейсона Маунта довели число голов "Манчестер Юнайтед" со стандартов до 10 в этом сезоне — столько же, сколько у пресловутого "Арсенала".



Аморим признал, что больше времени на работу с игроками в течение недели начинает приносить плоды, даже если некоторые их заготовки кажутся знакомыми. "Мы много работаем и многому учимся в Англии", — сказал он. "Думаю, мы привыкли видеть много голов со стандартов. Мы учимся у других команд, как это делать, и мы многое у них перенимаем, чтобы забивать голы".



Максим Загребин, специально для FAPL.ru