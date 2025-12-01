Франк: "Тоттенхэм" — ничто без фанатов"
Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк призвал болельщиков помочь команде сделать "крепость" из своего стадиона.
В минувшую субботу подопечные Франка потерпели домашнее поражение 1:2 от "Фулхэма" и были освистаны собственными болельщиками. Особенно досталось голкиперу Гульельмо Викарио, подарившему один из голов сопернику.
При Франке "Тоттенхэм" одержал лишь одну домашнюю победу — против "Бернли" в первом туре сезона. Однако Томас просит фанатов не отворачиваться от команды.
"Как я и сказал после матча, я полностью понимаю разочарование. Если вы не побеждаете, разочарование будет всегда. Это нормально".
"Особенно когда мы одерживаем не так много домашних побед, как хотелось бы. Это происходит не только в этом году, а дольше. Поэтому разочарование постепенно нарастает".
"Мы — ничто без фанатов. Никакой клуб ничего не значит без фанатов. "Тоттенхэм" — ничто без своих великолепных фанатов, ничто. Мы нуждаемся друг в друге".
"Я к тому, что мы нуждаемся друг в друге во время матчей. И я хочу создать крепость во время матчей, а это можно сделать только вместе: фанаты, команда, я. Моя задача — сделать все возможное, чтобы мы проявляли себя. Но можем ли мы сделать это вместе? Так и создают сложное для соперников место", — цитирует Франка BBC.
01.12.2025 23:00
Просмотров: 184
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вот именно, Тоттенхэм – ничто, еще и без фанатов
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий