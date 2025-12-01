Матета собирается в Серию А

Нападающий "Кристал Пэлас" Жан-Филипп Матета заинтересован в переезде в Серию А.

Матета проявляет себя одним из ключевых игроков "Пэлас" при Оливере Гласнере, завоевав с "орлами" Кубок Англии и Суперкубок Англии в этом году.



Действующий контракт Матета истекает в конце следующего сезона, и в данный момент 28-летний француз не близок к новой сделке с "Пэлас".



В этом сезоне Матета пробился в сборную Франции, забив два гола в трех своих первых матчах, и ожидается, что Жан-Филипп отправится на Чемпионат Мира следующим летом.



Как раз после ЧМ-2026 Матета будет готов заняться своим будущим, и talkSPORT утверждает, что Жан-Филипп помышляет о продолжении карьеры в Италии.



Одним из претендентов на Матета обещает стать "Милан", который в данный момент лидирует в Серии А, но титул последний раз выигрывал в 2022 году.