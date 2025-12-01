Дини считает, что был бы полезнее для МЮ, чем Зиркзее
Бывший нападающий "Уотфорда" Трой Дини считает, что он смог бы полезнее играть за "Манчестер Юнайтед", нежели Джошуа Зиркзее.
Накануне Зиркзее своим голом помог "Юнайтед" одержать волевую победу 1:2 в гостях у "Кристал Пэлас".
Зиркзее отличился впервые в этом сезоне, хотя до своего гола выглядел совершенно потерянным и навлек на себя критику Дини.
"Зиркзее был действительно плох. Я закончил играть два года назад — "Манчестер Юнайтед", дайте мне шесть недель, и треть того, что делает он, я смогу делать лучше".
"Испытываешь стыд, наблюдая за его игрой в данный момент времени. Он просто выглядит как потерянная душа, абсолютно потерянная душа", — цитирует Дини talkSPORT.
