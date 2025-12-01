"Арсенал" согласовал покупку братьев-близнецов из Эквадора

Эдвин и Хольгер Кинтеро "Арсенал" согласовал приобретение братьев-близнецов Эдвина и Хольгера Кинтеро из эквадорского "Индепендьенте дель Валье".

По информации ESPN, уже на этой неделе Эдвин и Хольгер прибудут в Лондон, чтобы уладить оставшиеся формальности и подписать свои контракты, но к "Арсеналу" присоединятся после исполнения 18 лет — в августе 2027.

"Индепендьенте дель Валье" лидирует в эквадорском первенстве и регулярно поставляет в Европу звезд — вроде полузащитника "Челси" Мойсеса Кайседо или защитника Пьеро Инкапье, который минувшим летом присоединился к "Арсеналу" из "Байера".

Утверждается, что "Арсенал" отслеживал прогресс братьев Кинтера более года. Эдвин играет правого вингера и обладает взрывной скоростью, заслужив сравнения с Неймаром, тогда как Хольгер действует на позиции атакующего полузащитника.

"Арсенал" был не единственным претендентом на братьев Кинтеро, однако те отвергли интерес других европейских клубов ради "канониров".




