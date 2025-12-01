Маунт призвал МЮ побороться за попадание в топ-4

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт призвал свою команду прибавить и включиться в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Накануне Маунт отметился победным голом против "Кристал Пэлас" (1:2), и теперь "Юнайтед" находится всего в трех очках от топ-4.



"Юнайтед" отчаянно не хватает стабильности, однако Маунт надеется совершить рывок в таблице.



"Этот сезон состоит для нас из взлетов и падений, но я думаю, сейчас наше положение гораздо лучше. Речь не только про меня лично, но и про нас как коллектив, и теперь нам действительно нужно ускориться и выиграть больше матчей. Теперь это самое важное".



"В прошлом матче (против "Эвертона") был сложный результат, но приехать сюда и одержать победу сегодня было очень важно. Да, самое время ускориться и замахнуться на попадание в топ-4", — цитирует Мауна Daily Mirror.