"Ливерпуль" рискует упустить Семеньо, если не купит его в январе

"Ливерпуль" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Манчестер Сити", если не купит нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо в январе.

Особенность нового контракта Семеньо такова, что Антуан может быть выкуплен у "Борнмута" в начале января за фиксированную сумму в 65 миллионов фунтов. Следующим летом размер отступных снизится примерно до 50 млн. фунтов.



По информации i Paper, "Ливерпуль" уже делает запросы насчет Семеньо, рассматривая 25-летнего ганца как конкурента, а в перспективе — преемника для Мохамеда Салаха.



Теперь "красные" должны решить, раскошелятся ли они на 65 млн. фунтов в январе, потому что следующим летом в борьбу за Семеньо собирается вступить "Сити", желающий обновить свою атакующую игру на флангах.



В "Борнмуте" предпочли бы сохранить Семеньо до конца сезона, а сам Антуан счастлив у "вишенок" и не настаивает на трансфере.