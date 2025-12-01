Джеймс: "Расстроены набрать только одно очко"

Рис Джеймс Капитан "Челси" Рис Джеймс заявил, что расстроен результатом матча Премьер-Лиги против "Арсенала" (1:1).

Более половины домашнего матча против "Арсенала" Джеймсу и партнерам пришлось играть вдесятером ввиду удаления Мойсеса Кайседо.

"Челси" достойно выглядел в меньшинстве и даже открыл счет, но победу не удержал. Поэтому Джеймс чувствует, что "синие" могли получить больше, однако Рис все равно видит позитив.

"Мы расстроены набрать только одно очко. Мы довольно рано в матче остались вдесятером, и это усложнило нам жизнь".

"Думаю, все могли увидеть, что мы из себя представляем и за что сражаемся. Думаю, сегодня мы сделали громкое заявление о намерениях".

"И хотя мы хотели одержать победу, мы можем почерпнуть много позитивных вещей".

"Мы упорно трудились. Наш тренерский штаб много анализировал и работал над правильным построением нашей игры, чтобы навредить сопернику", — цитирует Джеймса talkSPORT.




  1. arsfann 01.12.2025 16:22 # arsfann
    Скажи спасибо что тебе и твоей синей помойки удалось уберечь своё очко.

    (ответить)

  2. french 01.12.2025 16:17 # french
    Молодцы Челси, Арс без Габриэля и Салибы совсем рисоквал мало, хотя на последней минуте Тимбер башкой своей спас пенсов от гола венгерского шведа

    (ответить)

