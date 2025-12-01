Джеймс: "Расстроены набрать только одно очко"

Капитан "Челси" Рис Джеймс заявил, что расстроен результатом матча Премьер-Лиги против "Арсенала" (1:1).

Более половины домашнего матча против "Арсенала" Джеймсу и партнерам пришлось играть вдесятером ввиду удаления Мойсеса Кайседо.



"Челси" достойно выглядел в меньшинстве и даже открыл счет, но победу не удержал. Поэтому Джеймс чувствует, что "синие" могли получить больше, однако Рис все равно видит позитив.



"Мы расстроены набрать только одно очко. Мы довольно рано в матче остались вдесятером, и это усложнило нам жизнь".



"Думаю, все могли увидеть, что мы из себя представляем и за что сражаемся. Думаю, сегодня мы сделали громкое заявление о намерениях".



"И хотя мы хотели одержать победу, мы можем почерпнуть много позитивных вещей".



"Мы упорно трудились. Наш тренерский штаб много анализировал и работал над правильным построением нашей игры, чтобы навредить сопернику", — цитирует Джеймса talkSPORT.