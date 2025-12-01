Босс "Баварии" посочувствовал Вирцу

Босс немецкой "Баварии" Ули Хенесс выразил свое сочувствие атакующему полузащитнику "Ливерпуля" Флориану Вирцу.

Вирц все еще находится в ожидании своего первого результативного действия в Премьер-Лиге после перехода из "Байера" за 116 миллионов фунтов минувшим летом.



По мнению Хенесса, Вирц сделал ошибку, когда отказал "Баварии" и выбрал "Ливерпуль", чья проблема, как кажется Ули, заключается в обилии звезд.



"В этом сезоне мы доказали, что можем соперничать с самыми лучшими. Мы одолели "Челси", одну из лучших команд в мире. Мы победили в Париже и заслуженно уступили "Арсеналу", великолепной команде. Но я бы уже назвал "Баварию" одной из трех-пяти лучших команд в мире".



"Ливерпуль" потратил 500 миллионов евро и проводит ужасный сезон. На мой взгляд, так потому, что у них одни суперзвезды. Я всегда говорю: вскоре "Ливерпулю" придется играть пятью мячами, потому что звезды не захотят ими делиться".



"Бедный Флориан Вирц, он даже не получает мяча, потому что Салах, Собослаи и все остальные хотят играть сами", — сообщил Хенесс Bild.