Игроки "Тоттенхэма" обсудили между собой отношения с фанатами

Игроки "Тоттенхэма" провели собрание, обсудив ухудшившиеся отношения с болельщиками своего клуба.

В уходящем календарном году "Тоттенхэм" удручающим образом выступает дома, в минувшую субботу против "Фулхэма" потерпев 10-е поражение в рамках Премьер-Лиги на своем поле.



Неудивительно, что публика "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" стала освистывать своих игроков — так было не только после "Фулхэма", когда особенно досталось голкиперу Гульельмо Викарио, но и после поражения от "Челси" в начале ноября.



Некоторые игроки "шпор" в ответ стали молча уходить в подтрибунный тоннель, не аплодируя заплатившим за билеты болельщиком.



Как сообщает The Telegraph, натянутые отношения с собственными фанатами стали главной темой состоявшегося недавно собрания игроков "Тоттенхэма".



Тем не менее, данная проблема не рассматривается внутри "Тоттенхэма" как критическая, и в предыдущие годы игроки "шпор" тоже проводили встречи, обсуждая свое взаимодействие с фанатами.