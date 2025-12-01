Слот объяснил, почему Салах не сыграл с "Вест Хэмом"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот объяснил, почему его нападающий Мохамед Салах не сыграл против "Вест Хэма".

Весь матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма" накануне Салах провел на скамейке запасных. Многие восприняли это как наказание для Мохамеда за неважную форму в последние недели.



Однако после победы 0:2 Слот объяснил, что поступил так лишь для того, чтобы сохранить свежесть 33-летнего египтянина отрезке на отрезке, на котором "Ливерпуль" сыграет четыре матча за 10 дней.



"Мо провел невероятную карьеру в этом клубе, и у него будет очень хорошее будущее в этом клубе, потому что он столь особенный игрок".



"Время от времени приходится выставлять определенный состав, и ты стараешься выбрать лучший состав на каждый матч".



"Что касается сегодня, то у соперника игра поставлена таким образом, что их крайний защитник постоянно находятся высоко, а вингер постоянно смещается внутрь, и я подумал, что команде поможет сыграть иначе. Но, как я уже сказал, он был так важен для этого клуба и будет важен для этого клуба в будущем", — цитирует Слота Sky Sports.