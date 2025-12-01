Мареска: "Джеймс был великолепен против "Арсенала"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска высоко оценил игру своего капитана Риса Джеймса против "Арсенала".

В последнее время Джеймс, который обычно играет правого защитника, помогает "Челси" в опорной зоне, что связано с травмами Ромео Лавиа и Дариу Эссугу.



Против "Арсенала" на Джеймса легли дополнительные обязанности, когда на исходе первого тайма Мойсес Кайседо схлопотал красную карточку, однако Мареска считает, что 25-летний англичанин блестяще справился со своей ролью.



Уже в среду "Челси" играть против "Лидса", и теперь Мареска должен решить, побережет ли он Джеймса, прежде известного своей склонностью к травмам.



"Рис Джеймс был великолепен, он был на высоте, очень хорош".



"Теперь нас ждет матч в среду. Нам нужно управлять его нагрузкой, нам нужно контролировать его состояние, его ситуация должна находиться под небольшим контролем. Но сегодня вечером он был очень хорош", — цитирует Мареску BBC.