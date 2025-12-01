Исак: "Рад забить гол"

Нападающий Александер Исак отреагировал на свой первый гол за "Ливерпуль" в Премьер-Лиге.

Накануне Исак поспособствовал победе 0:2 над "Вест Хэмом", открыв счет своим голам за "Ливерпуль" после перехода из "Ньюкасла" за 125 миллионов фунтов три месяца назад.



Исак признается, что этот гол позволил ему вздохнуть свободно, однако Александер не собирается расслабляться.



"Ощущается ли гол как облегчение? Да, конечно. Я понимаю, что этого пришлось долго ждать, и я стараюсь вернуться в свою лучшую форму. Я все еще в процессе, но я рад забить этот гол".



"Приятнее всего то, что мы выиграли матч, это лучший способ поднять дух в коллективе. Это также помогает игрокам по отдельности. Конечно, я нападающий, поэтому голы всегда будут помогать мне".



"Мы должны правильно использовать эту победу, но также быть скромными, потому что это было тяжелое время. Одна победа еще не обязательно означает, что мы вернулись. Нам нужно сохранять концентрацию и продолжать упорно трудиться для развития этого успеха", — цитирует Исака Daily Mail.