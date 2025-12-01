Мареска возмущен непоследовательностью судейских решений

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал удаление своего полузащитника Мойсеса Кайседо против "Арсенала", выразив возмущение непоследовательностью судейских решений.

Кайседо получил прямую красную карточку на исходе первого тайма воскресного матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" (1:1), шипами ударив Микеля Мерино по ноге.



Мареска считает решение рефери Энтони Тэйлора справедливым, но одновременно недоумевает, почему тогда полузащитник "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур не был удален за почти аналогичный фол на капитане "Челси" Рисе Джеймсе в начале ноября.



Дополнительно Мереска расстроен тем, что Тэйлор не наказал Пьеро Инкапье, который при борьбе на втором этаже ударил Трево Чалобу локтем по лицу.



"Красная карточка Мойсеса Кайседо — это красная карточка, но почему Бентанкур не получил красную карточку за фол против Риса, когда мы совершали выезд к "Тоттенхэму"?



"Будучи тренером, мне сложно понять, почему они судят по-разному. Мойсес — да, это красная карточка. Бентанкур — да, это красная карточка, так почему они ему ее не показали?"



"Мне сложно это понять. Реальность такова, что в обоих случаях это красная карточка, но почему они судят по-разному?"



"А в случае Трево я спросил рефери, и он сказал мне, что это не удар локтем. Так он сказал. У Трево синяк под глазом, ему прикладывали лед в перерыве, но они судят по-разному", — цитирует Мареску Daily Mail.



