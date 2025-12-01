Салиба получил травму за день до матча с "Челси"

Наставник "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему защитник Вильям Салиба пропустил матч Премьер-Лиги против "Челси".

Целиком сыграв против "Баварии" несколькими днями ранее, Салиба неожиданно не попал в заявку "Арсенала" на дерби с "Челси" в воскресенье.



Оказывается, Салиба получил травму на тренировке в субботу, присоединившись в лазарете "Арсенала" к своему партнеру по центру обороны Габриэлю Магальяэсу.



В понедельник Салиба пройдет углубленное обследование, после чего у "канониров" появится представление насчет сроков по возвращению 24-летнего француза в строй.



"Это было очень неожиданно и случилось вчера, но прелесть этой ситуации в том, что у тебя есть игроки, которые так хотят сыграть, так хотят играть друг с другом, и это делает их отношения еще лучше. Так что это был замечательный матч для всех нас, и он вселил уверенность, что, кто бы ни вышел, он будет проявлять себя".



"Уильям пройдет еще одно обследование завтра, чтобы оценить его ощущения, и тогда мы будем знать больше. Что касается Габи, то он еще в нескольких неделях от возвращения", — цитирует Артету официальный веб-сайт "Арсенала".