Мерсон — о победе "Арсенала" над "Баварией": "Это громкое заявление"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что "канониры" сделали "громкое заявление" с помощью своей победы над немецкой "Баварией".

Накануне вечером "Арсенал" одержал победу 3:1 над "Баварией", вчистую переиграв грозного соперника во втором тайме.



Таким образом, теперь "Арсенал" не проигрывает уже 16 матчей кряду, лидируя и в Премьер-Лиге, и в Лиге Чемпионов.



Мерсон ожидает, что этими успехами "Арсенал" заставит считаться с собой, если до сих пор кто-нибудь еще недооценивал команду Микеля Артеты.



"Это громкое заявление о намерениях со стороны "Арсенала". Оно разойдется по всей Европе. Люди будут смотреть и видеть этот результат. Они будут говорить "вау", особенно с учетом того, что "Бавария" делала с "Арсеналом" в последние годы".



"Эта "Бавария" крушит каждого на своем пути. Я знаю, что Бундеслига не похожа на Премьер-Лигу, но в Европе они являются проверенной силой. Они далеко продвигаются в Европе".



"Арсенал" сыграл выдающимся образом. В первом тайме была упорная борьба. Обе команды имели моменты, но во втором тайме они прошлись по "Баварии" катком", — цитирует Мерсона Sky Sports.