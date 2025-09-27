Мерсон предупредил, что чемпионская гонка может закончиться в воскресенье

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон предупредил, что чемпионская гонка Премьер-Лиги может закончиться в ближайший уикенд.

Выиграв все пять своих первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги, "Ливерпуль" создал отрыв в пять очков от "Арсенала", который считается главным конкурентом "красных".



В этот уикенд "Ливерпуль" отправится к "Кристал Пэлас", а "Арсенал" навестит "Ньюкасл", и Мерсон опасается, что все будет решено, если дистанция между двумя фаворитами вырастет до восьми очков.



"Я сказал на прошлой неделе, что "Арсеналу" нужно набрать четыре очка в двух следующих матчах, чтобы быть фаворитом на завоевание титула лиги".



"Ну, они набрали одно против "Сити", и теперь их ждет выезд к "Ньюкаслу".



"Если "Арсенал" вернется на победный путь в этот уикенд, мы будем смотреть на то очко против "Сити" как на хороший результат. Но я опасаюсь, что против "Ньюкасла" случится ровно обратное. Только время покажет".



"Если "Ливерпуль" победит на "Селхерст Парк", они оторвутся на восемь очков от "Арсенала", прежде чем "канониры" сыграют на выезде с "Ньюкаслом".



"Поэтому, если "Ливерпуль" выиграет свой матч, а "Арсенал" проиграет в воскресенье, чемпионская гонка закончится! Знаю, это звучит безумно, и далее у "Арсенала" идет хороший календарь матчей, но отставание в восемь очков — это будет чересчур".



"Если бы я сказал кому-нибудь заранее, что у "Ливерпуля" будет восемь очков отрыва, то никто бы не поставил на чемпионство "Арсенала"! Не поставил бы за 38 туров до конца и не поставит сейчас, когда у нас остается только 32", — сообщил Мерсон Sportskeeda.