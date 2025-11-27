Семь вещей, что мы узнали в 12-м туре

"Ливерпуль" снова проиграл, "Арсенал" уничтожил "Тоттенхэм" в дерби Северного Лондона, а "Эвертон" совершил подвиг, победив "Манчестер Юнайтед" в меньшинстве. Об этом и не только — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





Героическая победа "Эвертона"



Любой героизм — следствие идиотизма других. Это утверждение сложно оспорить по мотивам матча "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" и красной карточки опорника "ирисок" Идриссы "Ганы" Гейе, полученной за стычку с защитником собственной команды Майклом Кином. Большинство экспертов и даже бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер не увидели тут состава преступления для удаления, но рефери не оценил запал сенегальца и его большое желание сделать выговор партнеру за ошибку, которая привела к опасному моменту в штрафной "Эвертона".



Дэвид Мойес отметил, что ему нравится, когда его игроки дерутся, но в то же время тоже удивился строгости судейского решения: "Мне нравится, когда мои игроки сражаются друг с другом, если кто-то поступил неправильно. Если вы хотите, чтобы эта жесткость и стойкость принесли результат, вам нужно, чтобы кто-то действовал. Если бы рефери не показал красную карточку, я не думаю, что кто-то на стадионе был бы удивлен. Я думал, что судья мог бы немного дольше подумать над этим. Мне сказали, что по правилам игры, если ты ударишь своего игрока, у тебя могут быть проблемы. Я разочарован тем, что Гану удалили с поля. Но все мы были футболистами, мы злимся на своих товарищей по команде".



Для "Эвертона" все закончилось очень хорошо — команда сплотилась и после чудесного гола Кирана Дьюсбери-Холла сумела отстоять победный результат. Невероятный перформанс выдал Джордан Пикфорд, Майкл Кин больше не ошибался, а "Юнайтед" не сумел реализовать численное преимущество, в очередной раз разочаровав после вроде бы наметившегося прогресса.



План игры Дайча разрушил "Ливерпуль"



Еще одним поводом для радости болельщиков "Эвертона" ранее стал результат встречи "Ливерпуля" с бывшим менеджером "ирисок", который и позволил синему клубу из Мерсисайда обойти красный в понедельник в турнирной таблице.



На фоне углубляющегося кризиса в "Ливерпуле" и растущего давления на Арне Слота, вполне справедливо уделить внимание и похвалить роль "Ноттингем Форест" в этом. Две подряд победы в лиге на "Энфилде" впервые с 1963 года заслуживают признания, как и готовность игроков "Форест" принять план игры третьего по счету тренера, с которым они работают в этом сезоне.



Инструкции Шона Дайча были выполнены в совершенстве, и "Ливерпуль" развалился. "Сегодня мы изменили тактику", — сказал недавно назначенный наставник "Форест". — Я сказал игрокам: "Мы не будем пасовать, мы будем играть длинными передачами, потому что "Ливерпуль" будет давить на вас до последнего" — и именно это они и сделали в начале матча. Мы справились с этим довольно хорошо и смешали тактики, что является заслугой игроков".



У Артеты есть все необходимое для завоевания титула



Есть несколько причин, по которым "Арсенал" три сезона подряд занимал второе место, главная из которых — недостаток глубины состава. В концовке команде не хватало травмированных игроков, а уставшие футболисты не могли выдержать нагрузки.



Теперь, в отсутствие Габриэля Магальяэса, Мартина Эдегора, Кая Хаверца и Виктора Дьекереша, а также с Нони Мадуэке и Габриэлем Мартинелли, которые из-за травм оказались на скамейке запасных, они смогли разгромить "Тоттенхэм", даже не играя особо хорошо. Дело не только в качестве, но и в разнообразии: у Микеля Артеты есть не просто замены, а варианты, разные профили, представляющие разную угрозу для разных соперников и в разных ситуациях.



Таким образом, с возвращением большинства отсутствующих игроков, задача тренера будет заключаться в том, чтобы выбрать правильных игроков в нужное время — один взгляд на "Ливерпуль" показывает, насколько это сложно, — и если ему это удастся, есть большая вероятность, что на этот раз его команда закончит сезон чемпионом.



Уортон — следующая большая продажа "Пэлас"



Это была 95-я минута и почти последнее действие в заслуженной победе "Кристал Пэлас" над "Вулверхэмптоном", но этот эпизод символизировал разницу между командами. Защитник "Вулверхэмптона" Джексон Тчатчуа выполнил надежный кросс на дальнюю штангу, и под давлением Даниэль Муньос спокойно переправил мяч грудью своему вратарю Дину Хендерсону.



Это было типично для "Пэлас", который продемонстрировал отличную игру, подчеркнутую еще одним прекрасным выступлением Адама Уортона. 21-летний игрок, недавно дебютировавший в сборной Англии в матче против Албании, выглядел изящно в середине поля, особенно по сравнению со своими коллегами из "Вулверхэмптона".



Хозяева, набравшие два очка в 12 матчах, были по понятным причинам нервозны. Уортон, похоже, не испытывал таких эмоций. "Он вышел в стартовом составе против Албании не потому, что он лучший в Англии по игре головой, а из-за его пасов, понимания игры, прорывов вперед и обостряющих передач", — сказал Оливер Гласнер. Кажется, кроме Марка Гехи, у "Пэлас" есть еще один очень дорогой актив, который вскоре принесет много денег в казну клуба.



Консерватизм Нуну дорого обошелся "Вест Хэму"



Нуну Эшпириту Санту, без сомнения, стабилизировал игру "Вест Хэма", который под руководством Грэма Поттера шел только в одном направлении. И после нескольких подряд воодушевляющих побед перед международным перерывом, еще три очка казались неизбежными, когда "молотобойцы" вели со счетом 0:2 против ослабленного "Борнмутом" после 35 минут матча.



Но затем, не доиграв и часовой отметки, Нуну заменил Каллума Уилсона, забившего оба гола своей команды, на Томаса Соучека, и игра изменилась: "Борнмут" забил дважды и увез очко. Его объяснение — "просто хотел усилить центр поля, раньше это срабатывало" — тоже не имело большого смысла.



Футбольной команде нужен центральный нападающий, потому что без этой угрозы соперники могут без особого риска продвигаться вперед и доминировать. Консервативный подход Нуну, возможно, хорошо сработал в "Ноттингем Форест" в течение одного сезона, но в конечном итоге он стоил ему места в "Вулверхэмптоне", не позволил ему добиться успеха в "Тоттенхэме" и не подходит для его нынешнего состава.



Гвардиола отдает должное Гимараэсу



После финального свистка Пеп Гвардиола и Бруно Гимараэс обменялись на поле громкими словами и жестами. Сначала казалось, что тренер "Манчестер Сити" упрекает капитана "Ньюкасла" и, возможно, обвиняет его в том, что "горожане" проиграла со счетом 2:1 из-за хитрости бразильца, но в итоге они расстались в более дружеской, почти веселой атмосфере.



"Я говорил ему, как он хорош", — сказал Гвардиола, который впоследствии отчитал оператора за то, что тот снимал "личную беседу" с игроком, которым он давно восхищается. Вернувшись к своей прежней роли шестого номера, когда Сандро Тонали занял позицию "восьмерки",Гимараэс снова показал свой лучший футбол и сыграл важную роль в столь необходимой победе, обеспеченной двумя голами Харви Барнса.



Единственная проблема для Эдди Хау, который одержал свою первую победу в Премьер-Лиге над Гвардиолой с 17-й попытки, заключается в том, что Тонали обожает позицию "шестерки" и, возможно, лучше всего подходит для нее. Настал ли момент, чтобы изменить схему 4-3-3 на 4-2-3-1 с бразильцем и итальянцем в качестве двойного оплота в центре поля?



Эмилиано Мартинес — сама неоднозначность



Эмилиано Мартинес — очень странный вратарь, его характер гораздо заметнее, чем его талант. Он раздражает, любит подначивать и обладает яркой индивидуальностью, благодаря которой ему удается доминировать в своем окружении, опираясь исключительно на свое эго.



Когда арбитр VAR проверил очевидный гол "Лидса", Мартинес стоял рядом с Робертом Джонсом, рефери в поле, с наклоненной головой, так явно прислушиваясь, что это было комично, а затем коротко улыбнулся и кивнул, чтобы сообщить своим товарищам по команде, что решение было в их пользу.



Клише, которое не совсем неверно, гласит, что он из тех игроков, которых ты любишь иметь в своей команде, но презираешь, если он твой соперник. Однако его способности как вратаря также неоднозначны: в воскресенье он сделал два выдающихся сейва, но также был виновником первого гола. В случае с Мартинесом ты никогда не знаешь чего ожидать, но Унаи Эмери доволен своим первым номером.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru