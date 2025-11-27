Франк: "Слот найдет выход"

Наставник "Тоттенхэма" Томас Франк выразил уверенность, что его коллега Арне Слот наладит ситуацию с игрой и результатами "Ливерпуля".

Сейчас Слот переживает свой самый сложный момент за время работы в "Ливерпуле", проиграв девять из 12 последних матчей, включая три поражения подряд с разницей в три гола.



Франк считает ситуацию "Ливерпуля" примером того, насколько непредсказуем бывает футбол, однако Томас уверен, что у Слота все наладится.



"Думаю, футбол — крайне захватывающая игра. Она такая сложная, и все мы пытаемся анализировать и понимать ее. Если вы посмотрите на "Ливерпуль" сейчас, то я испытываю огромное восхищение их тренером Арне Слотом".



"Он великолепно проявил себя в первом сезоне, выиграв Премьер-Лигу. Они были невероятны во всех отношениях. Сейчас у них небольшие сложности, и они переживают плохой период".



"Я убежден, что он найдет выход. Убежден, убежден. Я не думаю, что кто-либо предсказывал это до старта сезона. Просто так порой бывает в футболе. Это вещь, которую нам сложно понять".



"Очевидно, Арне — невероятный тренер. Он проделал хорошую работк в "Фейеноорде" и затем проявил себя в "Ливерпуле". Невероятно. Поэтому он на 1,000% найдет выход из этого. Я не знаю его лично, но он будет сохранять спокойствие".



"Он и его тренерский штаб найдут решение и снова будут успешны. В футболе некоторым тренерам и некоторым клубам посчастливилось избежать большого количества неудач. У одних это единственный матч, у других отрезок".



"Поэтому неудачи неизбежны. Вопрос в том, как ты справляешься с этим и реагируешь на это", — цитирует Франка Evening Standard.