12-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Илиман Ндиайе и Нуссаир Мазрауи В понедельник, 24 ноября, поединком "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" завершится 12-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЭВЕРТОН 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз

"Манчестер Юнайтед" одержал четыре победы в четырех последних домашних матчах Премьер-Лиги — больше, чем в 13 предыдущих (3 победы, 2 ничьи, 8 поражений). В этом сезоне английского первенства никакая другая команда в дивизионе не забила в первых таймах своих поединков голов больше, чем "красные дьяволы" (11).

"Эвертон" не выиграл ни одного из девяти последних матчей Премьер-Лиги, которые выпадали на вечер понедельника (5 ничьих, 4 поражения). В этом сезоне английского первенства "ириски" задействовали только 19 игроков — меньше всех в дивизионе, причем у них самый возрастной стартовый состав (28 лет и 190 дней в среднем).

В рамках Премьер-Лиги "Юнайтед" одержал 42 победы против "Эвертона" — больше, чем против какой-либо другой команды. "Ириски" выиграли лишь одну из 12 последних встреч с "дьяволами" в чемпионате (5 ничьих, 6 поражений) — 1:0 дома в апреле 2022.

Нападающий "Юнайтед" Беньямин Шешко пропустит несколько недель с травмой колена. Также отсутствуют Харри Магуайр и Лисандро Мартинес. Кобби Майну и Матеус Кунья под вопросом.

Полузащитник "Эвертона" Мерлин Рель перенес операцию на грыже и вернется к Рождеству. Травмирован и Джаррад Брантуэйт с Натаном Паттерсоном.




Метки анонс тура, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2025 13:00

Количество просмотров Просмотров: 198

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. closer 24.11.2025 13:50 # closer
    ну что, десять рублей на МЮ

    (ответить)

  2. van-dijk 24.11.2025 13:33 # van-dijk
    Рентбои на месте?

    03.08.2025 14:21 #
    hachidlo

    шлюхачидла скачет по хуям

    Источник: https://fapl.ru/posts/116353/?c=1#c8084569

    (ответить)

  3. dembo 24.11.2025 13:18 # dembo
    Асна ето ссака

    (ответить)

  4. xattoryxattso 24.11.2025 13:15 # xattoryxattso
    оказывается сегодня день, когда можно угарнуть над муму фк, интересненько

    (ответить)

  5. hachidio 24.11.2025 13:13 # hachidio
    Это существо, которого только ленивый еще не попускал тут, и которое искренне верит, что собирает(максимум ягодки под надзором польского хозяина с плетью), когда на его харю выливается очередная порция желтенькой, не пробегало?

    https://ibb.co/PYwykx9

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: