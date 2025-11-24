12-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 24 ноября, поединком "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" завершится 12-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

"Манчестер Юнайтед" одержал четыре победы в четырех последних домашних матчах Премьер-Лиги — больше, чем в 13 предыдущих (3 победы, 2 ничьи, 8 поражений). В этом сезоне английского первенства никакая другая команда в дивизионе не забила в первых таймах своих поединков голов больше, чем "красные дьяволы" (11).



"Эвертон" не выиграл ни одного из девяти последних матчей Премьер-Лиги, которые выпадали на вечер понедельника (5 ничьих, 4 поражения). В этом сезоне английского первенства "ириски" задействовали только 19 игроков — меньше всех в дивизионе, причем у них самый возрастной стартовый состав (28 лет и 190 дней в среднем).



В рамках Премьер-Лиги "Юнайтед" одержал 42 победы против "Эвертона" — больше, чем против какой-либо другой команды. "Ириски" выиграли лишь одну из 12 последних встреч с "дьяволами" в чемпионате (5 ничьих, 6 поражений) — 1:0 дома в апреле 2022.



Нападающий "Юнайтед" Беньямин Шешко пропустит несколько недель с травмой колена. Также отсутствуют Харри Магуайр и Лисандро Мартинес. Кобби Майну и Матеус Кунья под вопросом.



Полузащитник "Эвертона" Мерлин Рель перенес операцию на грыже и вернется к Рождеству. Травмирован и Джаррад Брантуэйт с Натаном Паттерсоном.