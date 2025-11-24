12-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник, 24 ноября, поединком "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" завершится 12-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЭВЕРТОН 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Манчестер Юнайтед" одержал четыре победы в четырех последних домашних матчах Премьер-Лиги — больше, чем в 13 предыдущих (3 победы, 2 ничьи, 8 поражений). В этом сезоне английского первенства никакая другая команда в дивизионе не забила в первых таймах своих поединков голов больше, чем "красные дьяволы" (11).
"Эвертон" не выиграл ни одного из девяти последних матчей Премьер-Лиги, которые выпадали на вечер понедельника (5 ничьих, 4 поражения). В этом сезоне английского первенства "ириски" задействовали только 19 игроков — меньше всех в дивизионе, причем у них самый возрастной стартовый состав (28 лет и 190 дней в среднем).
В рамках Премьер-Лиги "Юнайтед" одержал 42 победы против "Эвертона" — больше, чем против какой-либо другой команды. "Ириски" выиграли лишь одну из 12 последних встреч с "дьяволами" в чемпионате (5 ничьих, 6 поражений) — 1:0 дома в апреле 2022.
Нападающий "Юнайтед" Беньямин Шешко пропустит несколько недель с травмой колена. Также отсутствуют Харри Магуайр и Лисандро Мартинес. Кобби Майну и Матеус Кунья под вопросом.
Полузащитник "Эвертона" Мерлин Рель перенес операцию на грыже и вернется к Рождеству. Травмирован и Джаррад Брантуэйт с Натаном Паттерсоном.
24.11.2025 13:00
Просмотров: 198
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ну что, десять рублей на МЮ
(ответить)
Рентбои на месте?
03.08.2025 14:21 #
hachidlo
шлюхачидла скачет по хуям
Источник: https://fapl.ru/posts/116353/?c=1#c8084569
(ответить)
Асна ето ссака
(ответить)
оказывается сегодня день, когда можно угарнуть над муму фк, интересненько
(ответить)
Это существо, которого только ленивый еще не попускал тут, и которое искренне верит, что собирает(максимум ягодки под надзором польского хозяина с плетью), когда на его харю выливается очередная порция желтенькой, не пробегало?
https://ibb.co/PYwykx9
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий