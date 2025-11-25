Каррагер: "Я недооценил важность трансфера Эзе"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер признался, что недооценил, насколько важным для "Арсенала" станет полузащитник Эберечи Эзе.

В минувшее воскресенье Эзе отметился хет-триком против "Тоттенхэма", благодаря чему "Арсенал" одержал победу 4:1 и укрепил свое лидерство в Премьер-Лиге.



По словам Каррагера, изначально у него не было особых ожиданий в отношении Эзе, однако теперь Джейми видит в Эберечи игрока, который может обеспечить "Арсеналу" титул Премьер-Лиги.



"Я должен быть честен. Вы знаете, что я болею за "Ливерпуль", и когда я смотрел на летние приобретения "Арсенала"... Они подписали Дьекереша, и я чувствовал, что он значительно их усилит".



"В прошлом году у "Арсенала" возникали проблемы, когда Сака отсутствовал, поэтому они пригласили Мадуэке. Иногда Эдегор не был доступен, поэтому они подписали Эзе. Иногда им не хватало одного из центральных защитников, поэтому они подписали двух".



"Я чувствовал, что только Дьекереш по-настоящему их усилит. Вдобавок я чувствовал, что играть нападающего в этой команде будет Хаверц, если Хаверц на 100 процентов в форме".



"Когда пришел Эзе, я подумал: "Окей, это ничего кардинально не меняет". Но мы видим, как он играет в этом сезоне, забив ряд отличных голов. А здесь он сделал хет-трик".



"Поэтому приношу извинения. Я определенно недооценил важность этого приобретения, потому что он выглядит так, что реально может делать разницу и привести "Арсенал" к титулу", — сообщил Каррагер Sky Sports.