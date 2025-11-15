Названа причина, почему "Энфилд" не примет матчи Евро-2028

Названа причина, почему стадион "Ливерпуля" "Энфилд" не был включен в число площадок, которые примут матчи Евро-2028.

На текущей неделе УЕФА подтвердил предварительное расписание Евро-2028, матчи которого будут сыграны на девяти стадионах в Англии, Шотландии, Уэльсе и Ирландии.



Пять из этих стадионов представляют Англию, но в их числе не оказалось ни "Олд Траффорд" "Манчестер Юнайтед", ни "Энфилда" "Ливерпуля".



И если с "Олд Траффорд" все понятно — "Юнайтед" планирует строительство нового стадиона на месте существующего, — то с "Энфилдом" причина не вполне очевидна, особенно с учетом того, что за последние годы "Ливерпуль" увеличил вместимость своей аренды за пределы 61,000 зрителей.



Daily Mirror уточняет, что все дело в размере футбольного поля. Стандарт УЕФА предусматривает 105 на 68 метров, тогда как длина поля на "Энфилде" составляет только 101 метр.