Евро-2028 начнется в Кардиффе и закончится в Лондоне

УЕФА подтвердил предварительное расписание Евро-2028, которое пройдет в Великобритании и Ирландии.

Решение о том, что британские нации примут Евро-2028, было принято еще в октябре 2023. Правительство Соединенного Королевства планирует инвестировать в проведение турнира 557 миллионов фунтов, рассчитывая на отдачу в 3.2 млрд. фунтов.



Участие в Евро-2028 примут 24 сборные, причем страны-хозяйки не будут допущены до финальной стадии автоматически — им предстоит преодолеть квалификацию наравне со всеми, в отличие от предыдущих Чемпионатов Европы.



Матчи Евро-2028 будут сыграны на девяти стадионах в Англии, Шотландии, Уэльсе и Ирландии с 9 июня по 9 июля. Северная Ирландия была вычеркнута из списка из-за недостаточного финансирования для реконструкции "Кейсмент Парк" в Белфасте.



Матч открытия состоится в Кардиффе на "Принципалити Стэдиум", а финал примет лондонский "Уэмбли". Семью другими подтвержденными аренами являются "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон), "Этихад" (Манчестер), "Хилл Дикинсон" (Ливерпуль), "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл), "Вилла Папк" (Бирмингем), "Хэмпден Парк" (Глазго) и "Авива Стэдиум" (Дублин).



Если сборная Англии преодолеет квалификацию, то в первом матче группового этапа сыграет на "Этихад", а второй и третий проведет на "Уэмбли".



Если затем англичане займут первое место в своей группе, то в 1/8 финала сыграют на "Сент-Джеймс Парк", а в четвертьфинале и полуфинале — снова на "Уэмбли".