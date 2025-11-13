Обамеянг жалеет о переходе в "Челси"

Бывший капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что жалеет о своем переходе "Челси".

Угодив в опалу к главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете, в феврале 2022 Обамеянг отправился в "Барселону", но уже в сентябре того же года вернулся в Премьер-Лигу, присоединившись к "Челси".



Ныне выступающий за "Марсель" Обамеянг провел в "Челси" всего один сезон, забив единственный гол в 15 матчах Премьер-Лиги, впоследствии осознав, что ему вообще не следовало переходить к "синим".



"Переход туда был ошибкой. Это была чертовски большая ошибка".



"В то время у меня был плохой период в "Барселоне". Ко мне домой вломились грабители, а "Барсе" нужно было продать игрока — меня или Мемфиса Депая".



"Их единственное предложение было от "Челси". Поэтому я сказал: "Окей, ради своей семьи я уйду, даже если это "Челси".



"Я думал: "Окей, может быть, это будет нормально, ведь Оливье Жиру перешел из "Арсенала" в "Челси", и у него не было проблем". Но для меня это оказалось по-другому", — цитирует Обамеянга ESPN.