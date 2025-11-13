Анонс матча Англия — Сербия

В своем предпоследнем матче в отборе к Чемпионату Мира 2026 года сборная Англии сыграет дома с Сербией.

Англичане досрочно гарантировали себе путевку в Северную Америку на следующее лето благодаря тому, что выиграли все шесть своих первых матчей в Группе K без единого пропущенного гола.



Таким образом, матчи против Сербии и Албании уже не имеют турнирного значения для англичан и дают главному тренеру Томасу Тухелю возможность поэкспериментировать с тактикой и составом.



Сербы в данный момент располагаются на третьем месте в Группе K, ведя заочную борьбы с опережающими их на одно очко албанцами за попадание в плей-офф.



Лишь два месяца назад англичане гостили в Белграде, одержав тогда свою самую яркую победу в отборочном турнире (0:5), поэтому у сербов может быть зуб на команду Тухеля.



- В шести первых матчах в отборе к ЧМ-2026 англичане набрали 18 очков из 18 возможных и забили 18 голов, ни одного не пропустив.



- Вообще, Англия не пропускает уже восемь соревновательных матчей кряду, и это ее рекорд (7 побед, 1 ничья).



- Сербия оформила четыре "клин-шита" подряд с 23 марта по 6 сентября, но сейчас направляется в Лондон, пропустив семь голов в трех последних матчах.



- Харри Кейн может стать только четвертым игроком, забивавшим в пяти матчах за сборную Англии подряд на "Уэмбли".



В заявку сборной Англии на этот матч не попадут капитан "Кристал Пэлас" Марк Гехи и новобранец из "Борнмута" Алекс Скотт. Отсутствие первого связано с травмой стопы.



Чемпионат Мира 2026 года. Отборочный турнир. Группа K

Сборная Англии — сборная Сербии

Лондон. Стадион "Уэмбли". 22:45 Онлайн-трансляция Прогноз