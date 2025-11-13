Дисаси возвращается в первую команду "Челси"

Защитник Аксель Дисаси будет восстановлен в первой команде "Челси".

Дисаси не смог покинуть "Челси" минувшим летом, хотя с самого начала знал, что ему нет места в планах главного тренера "синих" Энцо Марески.



Только в прошлую субботу Дисаси сыграл за команду "Челси" U-21, примерив капитанскую повязку, однако Sky Sports ожидает, что вскоре Аксель вновь станет частью первой команды, несмотря на то, что в сентябре Мареска это исключал.



Данная мера будет временной, и ожидается, что в январе 27-летний француз все-таки покинет лондонский клуб, оставив Рахима Стерлинга единственным игроком в опале у Марески.