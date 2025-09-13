Мареска исключил возвращение Дисаси и Стерлинга в первую команду

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что защитник Аксель Дисаси и вингер Рахим Стерлинг не будут восстановлены в первой команде.

На протяжении минувшего лета Дисаси и Стерлинг тренировались отдельно от первой команды "Челси", всегда зная, что им нет места в планах Марески.



Ни тому, ни другому так и не удалось покинуть "Челси". Аксель лишь хотел вернуться в "Монако", тогда как Рахим не пожелал уезжать из Лондона.



По словам Марески, Дисаси и Стерлинг не получат второго шанса в "Челси" и ближайшие месяцы будут пользоваться другими полем, тренажерным залом и раздевалкой, нежели первая команда.



"Они являются игроками "Челси", но в данный момент они тренируются отдельно, и план в том, чтобы так было и дальше".



"С момента начала сезона я не видел ни одного из них. Я не видел Акселя или Рахима. Они тренируются в другое время и на другом поле. Я не видел их со старта сезона", — приводит слова Марески BBC.