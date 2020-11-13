Эдерсон объяснил свой уход из "Сити"

Голкипер турецкого "Фенербахче" Эдерсон объяснил, почему ушел из "Манчестер Сити" минувшим летом.

Эдерсон был первым номером "Сити" с 2017 по 2015 год, однако 32-летний бразилец чувствует, что в своем заключительном сезоне на "Этихад" он был не на высоте и нуждался в смене обстановки.



"Сезоном ранее я уже пытался уйти, но это не сработало. Думаю, это немного повлияло на мою игру на протяжении того сезона. Также я пять раз травмировался и не был на своем лучшем уровне".



"Это было решение, которое я принял вместе со своей семьей. Я собирался уйти, если клуб это устраивает, потому что нуждался в переменах. Нет смысла находиться в победоносном клубе, огромном клубе, если я не чувствую себя счастливым. Это бы продолжало влиять на меня".



"Иногда это хорошо, когда в жизни появляются новые вызовы. Это придает тебе энергии, и появляется много позитивных вещей, что и случилось со мной", — цитирует Эдерсона Sky Sports.