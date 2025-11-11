"Ливерпуль" видит в Минте преемника для Салаха

"Ливерпуль" видит в вингере "Брайтона" Янкубе Минте потенциального преемника для Мохамеда Салаха.

"Ливерпулю" удалось предотвратить уход Салаха свободным агентом прошлым летом, однако после подписания нового контракта Мохамед сбавил обороты.



Кроме того, нельзя забывать, что Салаху уже 33 года, и игроку сборной Египта не так просто проводить по три матча в неделю.



Стремительный спад Салаха в этом сезоне может заставить "Ливерпуль" ускорить свои планы по приглашению преемника для Мохамеда, и Football Insider утверждает, что на радаре у чемпионов Премьер-Лиги в преддверии зимнего трансферного окна находится Минте.



Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прекрасно знает Минте, который выступал у него в "Фейеноорде" в заключительном сезоне перед переездом в Англию.



Опыт выступлений в Премьер-Лиге и опыт работы со Слотом делают Янкубу идеальным приобретением в глазах "Ливерпуля", резко забуксовавшего в последние недели.



Минте сильно начал новый сезон, забив один гол и отдав три результативные передачи, и только сумма в 60-70 миллионов фунтов может заставить "Брайтон" отпустить 21-летнего замбийца посреди сезона.