"Ливерпуль" видит в Минте преемника для Салаха
"Ливерпуль" видит в вингере "Брайтона" Янкубе Минте потенциального преемника для Мохамеда Салаха.
"Ливерпулю" удалось предотвратить уход Салаха свободным агентом прошлым летом, однако после подписания нового контракта Мохамед сбавил обороты.
Кроме того, нельзя забывать, что Салаху уже 33 года, и игроку сборной Египта не так просто проводить по три матча в неделю.
Стремительный спад Салаха в этом сезоне может заставить "Ливерпуль" ускорить свои планы по приглашению преемника для Мохамеда, и Football Insider утверждает, что на радаре у чемпионов Премьер-Лиги в преддверии зимнего трансферного окна находится Минте.
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прекрасно знает Минте, который выступал у него в "Фейеноорде" в заключительном сезоне перед переездом в Англию.
Опыт выступлений в Премьер-Лиге и опыт работы со Слотом делают Янкубу идеальным приобретением в глазах "Ливерпуля", резко забуксовавшего в последние недели.
Минте сильно начал новый сезон, забив один гол и отдав три результативные передачи, и только сумма в 60-70 миллионов фунтов может заставить "Брайтон" отпустить 21-летнего замбийца посреди сезона.
11.11.2025 06:00
Просмотров: 562
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Да сейчас ещё две недели будут сотни спекуляций по аналитике ЛФК.
После перерыва у ЛФК календарь лёгкий, и если там Слот обострется... А он бл обострется.
(ответить)
Причина спада не в Салахе, из-за обильного приобретения летом, слот теперь должен ставить в состав сразу всех новичков, а мест ограниченно, даже Кертис Джонс который был в прошлом сезоне играл постоянно, вынужден сидеть ждать своего шанса, покупать кучу игроков за дорого ошибка
(ответить)
"Ливерпуль" пожаловался Уэббу на незасчитанный гол Ван Дейка
Источник: https://fapl.ru/posts/118339/
ахахах разница между позорным подзалупалем и достойным челсе пропустившим аналогичный гол от сандерленда
(ответить)
Слишком круто. Предлагаю более приземлённую альтернативу
Арне Слот включил Аниса Хадж-Мусса (22) в список трансферных целей «Ливерпуля»
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий