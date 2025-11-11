К Стерлингу наведались грабители

В гости к вингеру "Челси" Рахиму Стерлингу наведались грабители, причем сам футболист вместе со своей семьей находился в это время дома.

Данный инцидент случился в минувшую субботу, когда "Челси" принимал на "Стэмфорд Бридж" "Вулверхэмптон". Около 18:30 по местному времени неизвестные в масках пытались проникнуть в особняк Стерлинга в Беркшире.



Остальные детали инцидента и возможный ущерб не разглашаются. Известно лишь то, что сам Стерлинг вместе со своими детьми находились во время ограбления дома и не пострадали.



Как сообщает The Telegraph, полиция уже начала свое расследование и просит всех, кто мог стать свидетелем преступления, выйти на связь.



Стоит отметить, что жилище Стерлинга подвергается ограблению уже второй раз. Впервые это произошло, когда Рахим представлял сборную Англии на Чемпионате Мира 2022 года в Катаре.



Добавим, свой последний официальный матч 30-летний Стерлинг провел еще 25 мая — то была заключительная игра Рахима за "Арсенал" по условиям аренды из "Челси".