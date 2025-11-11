Премьер-Лига перенесла матчи "Арсенала" и "Пэлас" на сутки раньше

Премьер-Лига перенесла матчи "Арсенала" и "Кристал Пэлас" из-за столкновения двух лондонских команд в четвертьфинале Кубка Лиги.

Изначально "Арсенал" и "Пэлас" должны были совершить выезды к "Эвертону" и "Лидсу", соответственно, в рамках Премьер-Лиги 21 декабря.



Однако затем обе лондонские команды попали друг на друга в четвертьфинале Кубка Лиги, который назначен на 23 декабря.



И те, и другие были недовольны, что имеют всего 48 часов на подготовку к важному кубковому дерби, поэтому попросили Премьер-Лигу изменить расписание.



В итоге Премьер-Лига пошла навстречу, и теперь матчи "Эвертон" — "Арсенал" и "Лидс" — "Пэлас" будут сыграны вечером в субботу, 20 декабря.



Добавим, что три остальных четвертьфинала Кубка Лиги будут сыграны на предыдущей неделе, 17-18 декабря, и это связано с занятостью "Пэлас" в Лиге Конференций.