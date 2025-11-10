Руни снова критикует Салаха

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни раскритиковал нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха за нежелание отрабатывать в обороне.

После поражения "Ливерпуля" от "Челси" в прошлом месяце (2:1) Руни уже критиковал рабочую этику Салаха.



Накануне "Ливерпуль" был разгромлен "Манчестер Сити" со счетом 3:0, и это дало Руни новый повод, чтобы отметить нежелание 33-летнего египтянина помогать своему партнеру по флангу.



"Салах играет за команду, чтобы забивать голы и создавать голы. Он был одним из лучших игроков в Премьер-Лиге в последние шесть или семь лет. Но в больших матчах ты должен стараться вдвойне".



"Ты должен возвращаться назад и помогать своему партнеру по команде. Для Конора Брэдли выдался действительно тяжелый матч сегодня, он оказался сам по себе. Райан Гравенберх старался изо всех сил помогать ему и смещался в его зону, но это оставляло свободное пространство на других позициях. Думаю, Салах должен возвращаться назад и помогать своему партнеру по команде", — сообщил Руни BBC.