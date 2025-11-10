Руни снова критикует Салаха
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни раскритиковал нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха за нежелание отрабатывать в обороне.
После поражения "Ливерпуля" от "Челси" в прошлом месяце (2:1) Руни уже критиковал рабочую этику Салаха.
Накануне "Ливерпуль" был разгромлен "Манчестер Сити" со счетом 3:0, и это дало Руни новый повод, чтобы отметить нежелание 33-летнего египтянина помогать своему партнеру по флангу.
"Салах играет за команду, чтобы забивать голы и создавать голы. Он был одним из лучших игроков в Премьер-Лиге в последние шесть или семь лет. Но в больших матчах ты должен стараться вдвойне".
"Ты должен возвращаться назад и помогать своему партнеру по команде. Для Конора Брэдли выдался действительно тяжелый матч сегодня, он оказался сам по себе. Райан Гравенберх старался изо всех сил помогать ему и смещался в его зону, но это оставляло свободное пространство на других позициях. Думаю, Салах должен возвращаться назад и помогать своему партнеру по команде", — сообщил Руни BBC.
10.11.2025 13:00
Для начала нужно просто пока оставлять его на скамье запасных.
Может очухается и все пойдет по другому. Все таки, опыт не пропьешь
Руни и bmw-e34 правы. Салах бесполезен. Мало того, что не участвует в оборонительных действиях, так постоянно теряет мяч и обрезается
Да пусть ставят памятник Салаху, напишут что пятьсот од, и продают на пенсию.
Старый, каждый раз пытается идти в обводки, и каждый раз теряет мяч. Прям всегда, это когда вдоль границы. А когда смещается в центр тоже ничего толкового не делает, все забросы в молоко. Про оборонительные действия речи вообще нет.
А вы что хотели от лавочника Челси
сдулся салат. полностью
нужно срочно искать замену или переходить стратегически на новую схему.
Тогда у него сил не останется, чтобы делать свою основную работу
