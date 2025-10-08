Руни раскритиковал рабочую этику Салаха

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни раскритиковал рабочую этику нападающего "Ливерпуля" Мохамед Салах.

"Ливерпуль" проиграл все три своих последних матча, включая поражение 2:1 от "Челси" в Премьер-Лиге в минувший уикенд, и Салах ничего не смог с этим поделать.



Своим нежеланием участвовать в оборонительных действиях команды на "Стэмфорд Бридж" Салах особенно впечатлил Руни.



"Думаю, у игроков топ-уровня есть капля эгоизма, а Мо Салах уже давно является одним из лучших игроков в этой лиге".



"Думаю, на прошлой неделе он кое-что показал. Когда дела идет хорошо, ты забиваешь голы и выигрываешь матчи, то все замечательно, и команда готоваа с этим мириться".



"Но на этой последней неделе я бы поставил под вопрос его рабочую этику. Мы знаем, что он не всегда возвращается назад и отрабатывает в обороне не так много, но в матче против "Челси" его крайнего защитника разрывали, а он стоял и смотрел".



"Он не возвращается назад и не помогает. Игроки вроде Ван Дейка, лидеры раздевалки, должны сказать ему: "Ты должен помогать".



"Это вызывает беспокойство — и на этой последней неделе он выглядел немного потерянным", — цитирует Руни Daily Star.