МЮ дисквалифицировал своего фаната на три года за гомофобный комментарий

"Манчестер Юнайтед" дисквалифицирован своего фаната на три года за гомофобный комментарий насчет "Челси" в социальной сети.

Как сообщает Daily Mail, фанат "Юнайтед" позволили себе назвать "Челси" и его болельщиков "мальчиками по вызову" ("rentboys"), хотя в преддверии матча Премьер-Лиги против "синих" в сентябре "красные дьяволы" специально просили своих болельщиков от этого воздержаться.



Узнав о соответствующем комментарии в социальной сети X, "Юнайтед" прислал своему фанату уведомление о запрете на посещение своих матчей в течение трех лет.



Одновременно этот фанат поведал, что его пытались выгнать с одного из последних матчей "Юнайтед" после того, как он назвал защитника "дьяволов" Диогу Далота "пи***асом" ("gay c**t").