МЮ попросил фанатов воздержаться от кричалок про геев в матче против "Челси"

Алехандро Гарначо В преддверии матча Премьер-Лиги против "Челси" "Манчестер Юнайтед" попросил своих фанатов воздержаться от кричалок про геев.

В ближайшую субботу "Челси" совершит выезд к "Юнайтед", и градус этого противостояния дополнительно повышает тот факт, что это будет первый визит вингера "синих" Алехандро Гарначо на "Олд Траффорд" после своего ухода от "красных дьяволов" минувшим летом.

В концовке прошлого сезона Гарначо угодил в опалу к главному тренеру "Юнайтед" Рубену Амориму и летом занимался отдельно от первой команды, пока не был продан в "Челси".

Заранее предвидя враждебный для Гарначо прием, "Юнайтед" попросил своих болельщиков соблюдать нормы приличия и предупредил о возможных последствиях.

"Пока мы готовимся принять "Челси" на "Олд Траффорд" в этот уикенд, "Манчестер Юнайтед" хотел бы использовать эту возможность и подтвердить свою приверженность тому, чтобы "Олд Траффорд" оставался местом, где каждый чувствует себя в безопасности, уважаемым и ценимым".

"Мы осведомлены об использовании кричалки про "рентбоев" (мальчиков по вызову), которую можно было слышать на матчах с "Челси" в предыдущие годы. Мы хотим это абсолютно прояснить: данная кричалка оскорбительна, неуместна, и ей нет места на нашем стадионе или в футболе", — приводит заявление "Юнайтед" ESPN.




