Палмер и Салах номинированы на звание Игрока Года по версии ФИФА
Коул Палмер из "Челси" и Мохамед Салах из "Ливерпуля" оказались единственными представителями Премьер-Лиги среди игроков, номинированных на звание лучшего в 2025 году по версии ФИФА.
В этом году Палмер помог "Челси" выиграть Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира, тогда как Салах вместе с "Ливерпулем" завоевал титул Премьер-Лиги.
ФИФА определит Игрока Года с помощью сложения голосов болельщиков, тренеров и капитанов сборных, а также представителей прессы.
Голосование для болельщиков на веб-сайте ФИФА продлится до 28 ноября, а победитель будет объявлен во время торжественной церемонии вручения наград The Best, дата проведения которой пока не утверждена.
Также ФИФА собирается определить Тренера Года, и среди претендентов на эту награду значатся Микель Артета из "Арсенала", Энцо Мареска из "Челси" и Арне Слот из "Ливерпуля".
Номинанты на звание лучшего игрока в 2025 году по версии ФИФА
Усман Дембеле (ПСЖ и сборная Франции)
Ашраф Хакими (ПСЖ и сборная Марокко)
Харри Кейн ("Бавария" и сборная Англии)
Килиан Мбаппе ("Реал" и сборная Франции)
Нуну Мендеш (ПСЖ и сборная Португалии)
Коул Палмер ("Челси" и сборная Англии)
Педри ("Барселона" и сборная Испании)
Рафинья ("Барселона" и сборная Бразилии)
Мохамед Салах ("Ливерпуль" и сборная Египта)
Витинья (ПСЖ и сборная Португалии)
Ламин Ямаль ("Барселона" и сборная Испании)
06.11.2025 22:00
