Палмер и Салах номинированы на звание Игрока Года по версии ФИФА

Коул Палмер из "Челси" и Мохамед Салах из "Ливерпуля" оказались единственными представителями Премьер-Лиги среди игроков, номинированных на звание лучшего в 2025 году по версии ФИФА.

В этом году Палмер помог "Челси" выиграть Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира, тогда как Салах вместе с "Ливерпулем" завоевал титул Премьер-Лиги.



ФИФА определит Игрока Года с помощью сложения голосов болельщиков, тренеров и капитанов сборных, а также представителей прессы.



Голосование для болельщиков на веб-сайте ФИФА продлится до 28 ноября, а победитель будет объявлен во время торжественной церемонии вручения наград The Best, дата проведения которой пока не утверждена.



Также ФИФА собирается определить Тренера Года, и среди претендентов на эту награду значатся Микель Артета из "Арсенала", Энцо Мареска из "Челси" и Арне Слот из "Ливерпуля".



Номинанты на звание лучшего игрока в 2025 году по версии ФИФА



Усман Дембеле (ПСЖ и сборная Франции)



Ашраф Хакими (ПСЖ и сборная Марокко)



Харри Кейн ("Бавария" и сборная Англии)



Килиан Мбаппе ("Реал" и сборная Франции)



Нуну Мендеш (ПСЖ и сборная Португалии)



Коул Палмер ("Челси" и сборная Англии)



Педри ("Барселона" и сборная Испании)



Рафинья ("Барселона" и сборная Бразилии)



Мохамед Салах ("Ливерпуль" и сборная Египта)



Витинья (ПСЖ и сборная Португалии)



Ламин Ямаль ("Барселона" и сборная Испании)



