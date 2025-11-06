Палмер и Салах номинированы на звание Игрока Года по версии ФИФА

The Best ФИФА Коул Палмер из "Челси" и Мохамед Салах из "Ливерпуля" оказались единственными представителями Премьер-Лиги среди игроков, номинированных на звание лучшего в 2025 году по версии ФИФА.

В этом году Палмер помог "Челси" выиграть Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира, тогда как Салах вместе с "Ливерпулем" завоевал титул Премьер-Лиги.

ФИФА определит Игрока Года с помощью сложения голосов болельщиков, тренеров и капитанов сборных, а также представителей прессы.

Голосование для болельщиков на веб-сайте ФИФА продлится до 28 ноября, а победитель будет объявлен во время торжественной церемонии вручения наград The Best, дата проведения которой пока не утверждена.

Также ФИФА собирается определить Тренера Года, и среди претендентов на эту награду значатся Микель Артета из "Арсенала", Энцо Мареска из "Челси" и Арне Слот из "Ливерпуля".

Номинанты на звание лучшего игрока в 2025 году по версии ФИФА

Усман Дембеле (ПСЖ и сборная Франции)

Ашраф Хакими (ПСЖ и сборная Марокко)

Харри Кейн ("Бавария" и сборная Англии)

Килиан Мбаппе ("Реал" и сборная Франции)

Нуну Мендеш (ПСЖ и сборная Португалии)

Коул Палмер ("Челси" и сборная Англии)

Педри ("Барселона" и сборная Испании)

Рафинья ("Барселона" и сборная Бразилии)

Мохамед Салах ("Ливерпуль" и сборная Египта)

Витинья (ПСЖ и сборная Португалии)

Ламин Ямаль ("Барселона" и сборная Испании)

Номинанты на звание лучшего игрока в 2025 году




Метки Ливерпуль, награды, Палмер, Салах, ФИФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2025 22:00

Количество просмотров Просмотров: 289

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. andrey-afanasiev 06.11.2025 22:32 # andrey-afanasiev
    Кейн, Мбаппе, Рафинья, Дембеле.

    (ответить)

  2. ygyrbendar 06.11.2025 22:05 # ygyrbendar
    Кейну топарику пожилому

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: