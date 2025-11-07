"Вилла" победила "Маккаби Тель-Авив" в Лиге Европы

"Астон Вилла" одержала домашнюю победу 2:0 над израильским "Маккаби Тель-Авив" на общем этапе Лиги Европы.

Оказываемое "Виллой" давление принесло плоды только на исходе первого тайма, когда Ян Матсен догнал уходивший за лицевую линию мяч и с острейшего угла поразил ворота — 1:0.



Во втором тайме Эзри Конса нарвался на фол в чужой штрафной, и Дониэлл Мален реализовал назначенный пенальти — 2:0.



Таким образом, подопечные Унаи Эмери одержали свою третью победу в четырех матчах общего этапа и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф Лиги Европы напрямую.



"Астон Вилла" (Англия) — "Маккаби Тель-Авив" (Израиль) — 2:0 (1:0)



Голы: Матсен 45, Мален 59 (пен).



"Астон Вилла": Мартинес, Линделеф, Торрес (Камара 64), Конса, Матсен, Роджерс (Уоткинс 64), Онана (Макгинн 75), Богард, Санчо (Тилеманс 75), Мален, Гессан (Буэндиа 74).