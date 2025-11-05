Абрамович обвинил британское правительство в удержании денег с продажи "Челси"

Бывший владелец "Челси" Роман Абрамович обвинил британское правительство в том, что деньги с продажи лондонского клуба до сих пор не дошли до адресатов.

На днях появилась информация, что жертвы военного конфликта Украины и России могут получить только 987 млн. фунтов, тогда как остальные 1.54 млрд. фунтов с продажи "Челси" — это долг перед компаниями, принадлежащими Абрамовичу.



Эта публикация заставила Абрамовича сделать фактически свое первое публичное заявление с момента продажи "Челси" в 2022 году. По словам Романа, именно британские власти удерживают все 2.35 млрд. фунтов.



"Из-за санкций и ряда других действий правительства деятельность Camberley International Investments Limited, а также других структур, имевших какое-либо отношение к господину Абрамовичу в прошлом, фактически парализована с 2022 года".



"Следовательно, без одобрения правительства невозможно предпринять никаких действий с замороженными средствами. Правительство Великобритании не предложило никаких юридических решений сложившейся ситуации", — сообщил представитель Абрамовича.