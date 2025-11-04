Абрамович хочет получить 1.54 млрд. фунтов с вынужденной продажи "Челси"

Бывший владелец "Челси" Роман Абрамович хочет направить более половины от вырученной с продажи "Челси" суммы компаниям, которыми он владеет.

Напомним, в 2022 году Абрамович был подвергнут санкциям со стороны Великобритании и Евросоюза, что вынудило его продать "Челси" Тодду Бели и партнерам за 2.35 млрд. фунтов.



Абрамович и британские власти условились, что эти деньги будут направлены на гуманитарные цели для поддержки пострадавших от военного конфликта Украины и России.



Однако точный механизм распределения этих денег не был согласован, поэтому они до сих пор остаются на замороженном банковском счету Fordstam Ltd, бывшей родительской компании "Челси".



Как сейчас стало известно Daily Mail, на гуманитарные цели должна пойти только "чистая выручка" — средства, которые останутся после погашения долговых обязательств на 1.54 млрд. фунтов перед офшорными компаниями, принадлежащими Абрамовичу.



Это означает, что жертвам украино-российского конфликта положено только около 987 млн. фунтов. Но и этих денег они могут не увидеть.



В данный момент сложно представить, что британские власти дадут добро на выплату 1.54 млрд. фунтов санкционному лицу, а списывать данный долг Абрамович не собирается. Поэтому и созданный благотворительный фонд пока будет без денег.