Анонс матча "Ливерпуль" — "Реал"

Во вторник вечером забуксовавший "Ливерпуль" примет на своем поле испанский "Реал" в рамках Лиги Чемпионов.

"Ливерпуль" выиграл свой предыдущий матч в Лиге Чемпионов, разгромив на выезде "Айнтрахт" со счетом 1:5, а также одержал победу и оформил "клин-шит" против "Астон Виллы" в Премьер-Лиге в минувшую субботу (2:0).



Однако шесть остальных матчей из восьми последних с учетом всех соревнований "Ливерпуль" проиграл, заставив говорить о кризисе. Правда, главный тренер "красных" Арне Слот так не считает, объясняя плохие результаты обилием травм и необходимостью новичков адаптироваться.



Как бы то ни было, противостояние с "Реалом" станет хорошей лакмусовой бумажкой, чтобы оценить положение дел в "Ливерпуле" прямо сейчас.



- "Ливерпуль" и "Реал" играли друг против друга 12 раз в Кубке европейских чемпионов / Лиге Чемпионов. "Красные" начали с трех побед подряд, но затем выиграли линь одну из девяти встреч (1 ничья, 7 поражений).



- "Ливерпуль" и "Реал" сразятся в Лиге Чемпионов восьмой раз с сезона 2017/18, и испанская команда выиграла пять из семи последних встреч (1 ничья, 1 поражение). В этот период чаще встречались только "Манчестер Сити" и "Реал" (10), ПСЖ и "Бавария" (9).



- Все четыре свои победы против "Реала" в Кубке европейских чемпионов / Лиге Чемпионов "Ливерпуль" одержал без пропущенных голов.



- "Ливерпуль" выиграл 20 из 22 последних домашних матчей на групповом / общем этапе Лиги Чемпионов (1 ничья, 1 поражения).



- "Реал" стартовал в Лиге Чемпионов с трех побед кряду. Прежде стартуя с четырех побед кряду, испанский гранд либо брал трофей (2 раза), либо останавливался в полуфинале (2).



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Реал" нанес 37 ударов в створ — больше всех.



- Арне Слот выиграл 10 из своих 13 матчей Лиги Чемпионов в качестве главного тренера "Ливерпуля" (3 поражения). Только Ханси Флик с "Баварией" (10), Луис Энрике с "Барселоной" (11) и Карло Анчелотти с "Реалом" (12) достигали рубежа в 10 побед с одной командой быстрее.



- Из 10 игроков с 50+ голами в Кубке европейских чемпионов / Лиге Чемпионов у нападающего "Реала" Килиана Мбаппе наибольшая доля мячей, забитых на выезде (53% — 32 из 60).



- Защитник "Реала" Трент Александер-Арнольд может стать только вторым англичанином, который сыграет против "Ливерпуля" в Кубке европейских чемпионов / Лиге Чемпионов, прежде сыграв за сам "Ливерпуль" в соревновании. Первым стал Ларри Флойд из "Ноттингем Форест" в сентябре 1978.



Полузащитник Кертис Джонс, пропустивший два последних матча "Ливерпуля", вернулся к тренировкам в понедельник. Алиссон, Джереми Фримпонг и Александер Исак.



Лига Чемпионов. Общий этап 4-й тур

"Ливерпуль" (Англия) — "Реал" (Испания)

Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 20:45Онлайн-трансляция Прогноз