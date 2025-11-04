Ван Дейк надеялся, что его позовет "Реал"
Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк надеялся получить предложение от испанского "Реала" в прошлом сезоне.
Напомним, вопрос с будущим Ван Дейка оставался открытым до апреля, когда Виргил продлил свой истекавший контракт с "Ливерпулем" сразу до 2027 года.
Накануне матча Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом" испанское издание AS сообщило, что соответствующее решение голландский защитник принял после того, как не дождался предложения от "Реала".
Ван Дейк был заинтересован в переезде в Мадрид свободным агентом, а представители Виргила обратились к "Реалу" и предложили услуги своего клиента, однако испанский гранд не захотел приглашать 34-летнего защитника.
04.11.2025 21:00
Просмотров: 470
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: