Ван Дейк надеялся, что его позовет "Реал"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк надеялся получить предложение от испанского "Реала" в прошлом сезоне.

Напомним, вопрос с будущим Ван Дейка оставался открытым до апреля, когда Виргил продлил свой истекавший контракт с "Ливерпулем" сразу до 2027 года.



Накануне матча Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом" испанское издание AS сообщило, что соответствующее решение голландский защитник принял после того, как не дождался предложения от "Реала".



Ван Дейк был заинтересован в переезде в Мадрид свободным агентом, а представители Виргила обратились к "Реалу" и предложили услуги своего клиента, однако испанский гранд не захотел приглашать 34-летнего защитника.