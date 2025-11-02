Ван Дейк отреагировал на критику Руни

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк отреагировал на критику со стороны бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни.

Во время собственного шоу на прошлой неделе Руни выразил мнение, что Ван Дейк и Мохамед Салах не справляются с ролью лидеров в "Ливерпуле".



После победы "Ливерпуля" над "Астон Виллой" со счетом 2:0 накануне вечером Ван Дейка спросили об этом, и голландский защитник не стал сдерживать себя.



"Что-то я не слышал его в прошлом году. Если честно, мне это не вредит. Говоря об этом конкретном игроке, могу сказать, что он, разумеется, является легендой, большим игроком, который вдохновил столь многих".



"Я могу сказать лишь хорошее о нем, но я чувствую, что его комментарий — это немного ленивая критика. Таково мое личное мнение. Легко винить всех игроков, но он знает, как и все остальные, что мы делаем это вместе, стараемся помогать друг другу, и каждый старается преодолеть это".



"Как я и говорил в прошлом году, когда дела идут хорошо, ты совершенно не слышишь таких вещей. Вот и все. У экспертов есть своя работа. От этого никуда не деться, у каждого есть свое мнение, и нужно справляться с этим. Я не обижаюсь на него и не принимаю это на свой счет", — цитирует Ван Дейка ESPN.