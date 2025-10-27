Руни считает, что Ван Дейк и Салах не справляются с ролью лидеров в "Ливерпуле"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что защитник Виргил Ван Дейк и нападающий Мохамед Салах не справляются с ролью лидеров "Ливерпуля" в этом сезоне.

В минувшую субботу "Ливерпуль" потерпел свое четвертое подряд поражение в Премьер-Лиге, где теперь занимает только седьмое место.



Руни обращает внимание на то, что Ван Дейк и Салах не только находятся в неважной форме, но и выглядят недовольными и разочарованными во время матчей, что негативно влияет на их партнеров по команде.



"Никто этого не предвидел. Это ударило по ним быстро, это ударило по ним внезапно, и я думаю, они испытывают затруднения с поиском решения".



"Это время, когда тренер и лидеры команды должны очень быстро разобраться в происходящем. Виргил Ван Дейк и Мохамед Салах заключили новые контракты, но я не думаю, что они по-настоящему ведут команду за собой в этом сезоне".



"Думаю, язык тела о многом говорит, и язык этих двоих слегка другой. Они являются игроками топ-уровня в этой команде, и если их язык тела не в порядке, это влияет на каждого".



"Я могу ошибаться насчет этого, но на месте фаната или тренера "Ливерпуля" я бы испытывал большую обеспокоенность насчет этого", — сообщил Руни BBC.