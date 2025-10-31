Делап извинился после своего удаления против "Вулверхэмптона"

Наставник "Челси" Энцо Мареска поведал, что нападающий Лиам Делап извинился за свое удаление против "Вулверхэмптона" в Кубке Лиги.

После победы 3:4 на "Молинью" на этой неделе Мареска был крайне недоволен Делапом, который после своего выхода на замену получил две глупейшие желтые карточки в течение семи минут.



Мареска пристыдил Делапа и назвал удаление "глупым", однако Лиам быстро осознал свою неправоту и незамедлительно извинился.



"Да, сразу после матча в раздевалке. Он извинился перед всеми".



"Я поговорим с Лиамом, но Лиам и так все знает. Он осознает ситуацию. Он знает, что совершил ошибку. На этом точка. Тема закрыта", — цитирует Мареску The Athletic.