Мареска пристыдил Делапа после удаления против "Вулверхэмптона"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска пристыдил своего нападающего Лиама Делапа за удаление против "Вулверхэмптона" в Кубке Лиги.

Накануне вечером "Челси" одержал победу 3:4 на "Молинью", причем лично для вышедшего на замену Делапа этот матч стал первым после полученной в августе травмы задней поверхности бедра.



Делап вышел на заключительные полчаса, но на 86-й минуте был удален. Первую желтую карточку Лиам получил за то, что толкнул Йерсона Москеру, а вторую схлопотал за грубую игру в воздухе против Эммануэля Агбаду.



Таким образом, теперь у "Челси" шесть удалений в девяти последних матчах, и поведение Делапа не просто расстроило, а разозлило Мареску.



"Сегодня это была очень глупая красная карточка, совершенно необязательная. Заслужил ли он удаление? Абсолютно, это был глупый фол, которого мы могли избежать".



"Я совершенно поддерживаю и понимаю красные карточки вроде тех, что были против "Брайтона" и "Манчестер Юнайтед". Там это было сложно, но красная карточка против "Ноттингема" и красная карточка сегодня... Мы могли и должны были избежать этого".



"Должно быть стыдно, когда получаешь красную карточку, как сегодня. Это стыдно — две желтые карточки в течение семи минут. Думаю, мы могли избежать обеих".



"После первой желтой карточки я четыре или пять раз сказал ему "сохраняй спокойствие". Но он тот игрок, который, наверное, выходя на поле, играет ради себя, и ему сложно понять и услышать слова вокруг", — цитирует Мареску The Independent.