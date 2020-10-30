"Юнайтед" пытался купить Кулибали в 2018 году

Защитник саудовского "Аль-Хиляля" Калиду Кулиба поведал, что "Манчестер Юнайтед" не удалось приобрести его за 88 миллионов фунтов в 2018 году.

Летом 2018 Жозе Моуриньо, тогда тренировавший "Юнайтед" находился в поисках усиления центра обороны, и Кулибали был открыт к переезду в Манчестер.



Однако "Наполи" отказался продать Кулибали, у которого вскоре состоялся разговор с наставником Карло Анчелотти. В итоге Калиду задержался в итальянском клубе аж до 2022 года, когда отправился в "Челси".



"Наполи" получил предложение в 100 миллионов евро от "Манчестер Юнайтед", но они отклонили его".



"Анчелотти подошел ко мне и сказал: "Я пришел сюда выиграть Скудетто. А чего хочешь ты?" Я ответил: "Я хочу уйти, а что?"



"Он сказал, что знал о предложении, но если бы я ушел, он бы подал в отставку на следующий день", — цитирует Кулибали Sky Sports.